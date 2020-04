Fietsberaad Vlaanderen pleit voor schoolstraten bij heropstart scholen: "Meer veilige afstand aan schoolpoorten"

Om nog meer steden en gemeenten over de streep te trekken organiseert Fietsenberaad Vlaanderen vandaag een webinar, een online opleiding, speciaal over welke fietsmaatregelen kunnen in deze coronatijden. "Het is een groot succes, er hebben al 200 mensen ingetekend", zegt Baert. "Er gaan politici meevolgen en mensen die in hun stad of gemeente bezig zijn met mobiliteit."