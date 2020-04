Steden en gemeenten willen betrokken worden bij beslissingen Nationale Veiligheidsraad: “Vraag ons om advies en communiceer duidelijker”

Dries is bijvoorbeeld niet tevreden met de communicatie over de heropening van tuincentra en doe-het-zelfzaken vorige week. “Waarom doe je dat niet op maandag? Daarmee geef je de gemeenten even de tijd. Nu hadden we één nacht de tijd om ons voor te bereiden en handhaving door de politie te regelen. Duidelijkheid rond welke winkels juist konden heropenen was er pas vrijdagavond. Dat moeten we vermijden.”

Communicatie tussen de Veiligheidsraad en de lokale besturen moet dus beter, vindt de burgemeester van Genk. “We hebben er geen moeite mee als men zegt dat duidelijkheid rond een bepaalde sector nog enkele weken duurt. Maar dat moet men dan ook zeggen. Nu zijn er heel hoge verwachtingen voor komende vrijdag. Natuurlijk gaat dan ook niet álles al duidelijk zijn. Maar geef dan aan wanneer je met bepaalde beslissingen enkele weken wacht. Dat maakt het allemaal gemakkelijker om goed te communiceren naar onze burgers toe.”