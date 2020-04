Stijgende interesse in kampeerauto’s: “Het wordt dé manier van reizen”

Het is nog altijd niet duidelijk hoe onze zomer er zal uitzien. Is het vakantie in eigen tuin? In eigen land? Of mogen we toch al de grens oversteken? Verre reizen lijken er niet in te zitten, dus is een kampeerauto misschien een oplossing? Bij Urbano in Aarschot zien ze alvast een toenemende interesse.

“Het aantal e-mails en telefoonaanvragen neemt toe en dat is positief”, zegt zaakvoerder Paul Dendooven. “Het is natuurlijk de vraag of er verkocht zal worden, want we mogen nog altijd onze showroom niet openen. Maar bij onze collega’s in Duitsland, die wel hun winkel weer mogen openen, zien we dat er een inhaalbeweging is.”