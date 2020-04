Testproductie met coronamaatregelen bij Volvo Cars: "Ruim 3.000 mensen aan de slag, enthousiasme is groot"

Volvo Cars neemt ook verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen tegelijk op één plek zijn. “We laten nu bijvoorbeeld tijdelijk werknemers in hun werkkleren naar het werk komen. Normaal gezien moeten ze zich hier omkleden in de kleedkamers maar dat zorgt voor een ophoping van mensen en dat willen we vermijden”, benadrukt Blomme. Ook op andere plaatsen in het bedrijf zijn er markeringen op de grond aangebracht, bijvoorbeeld ook in het bedrijfsrestaurant, om afstand aan te geven of een pad te tonen dat gevolgd moet worden.