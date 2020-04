Prestigieuze Van Eyck-expo Gent sluit definitief deuren: "Harde en pijnlijke beslissing, maar geen andere optie"

En misschien nog het belangrijkste aspect: zo maar even 73 werken waren in bruikleen en kwamen dus van buitenlandse musea of privéverzamelaars naar Gent. "Toen de maatregelen ingingen op 13 maart hebben we alle bruikleengevers gecontacteerd met de vraag of er een verlenging inzat. We dachten toen aan één weekend. Van de meeste kregen we geen antwoord. Aan deze tentoonstelling is vier jaar gewerkt door het MSK. Je kan die dus niet met een vingerknip verlengen." Bovendien is ondertussen duidelijk dat één weekend lang niet genoeg zou zijn.