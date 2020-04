Vakbonden en werkgevers hebben 40 pagina’s tips klaar voor heropstart economie

In “De wereld vandaag” op Radio 1 gaf gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van werkgeversorganisatie VBO uitleg bij de gids: “Het is een document over veiligheid, niet bedoeld voor de essentiële bedrijven die nu nog werken, maar voor diegenen die gaan heropstarten, zodra ze dat mogen.”

Concreet gaat het om “een gids van een 40-tal bladzijden met allemaal tips en tricks en goede voorbeelden. Het is een boodschap aan de bedrijven: als je dit toepast, dan kan je heropstarten onder gezonde voorwaarden.”

Voor Timmermans heeft het geen zin om de tegenstelling tussen gezondheid en economie op te poken: “Het is een kwestie van gezond verstand. Hoe kunnen we het virus maximaal tegengaan en toch de economie niet laten kapotgaan.”

In het VRT-radionieuws maakte ACV-voorzitter Marc Leemans toch een kleine kanttekening: "Mensen moeten absoluut zeker zijn dat ze in veilige omstandigheden kunnen werken. We hebben de economie nodig, maar het is duidelijk dat die economie pas kan opstarten, als mensen absoluut zeker zijn van hun veiligheid."