Hoe werd een Van Gogh vliegensvlug gestolen uit het Singer Museum? Met simpele moker, bekijk hier de beelden

“Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen” is een werk uit Van Goghs beginperiode. Hij was 31 jaar toen hij het werk schilderde in het voorjaar van 1884. Hij werkte met olieverf op papier, dat op hout werd bevestigd. Van Gogh verbleef toen in Nuenen in Noord-Brabant (vlak bij Eindhoven) waar ook zijn ouders woonden. Het gestolen schilderij, 57 centimeter breed en 25 centimeter hoog, is eigendom van het Groninger Museum en was aan Museum Singer uitgeleend.



Bizar is wel dat bij de roof een tekening van Van Gogh in het museum is blijven hangen. Niet opgemerkt? Geen interesse? Het was ook een werk met zicht op de pastorietuin van Nuenen.