Van Milaan naar Sint-Truiden: Truiense volleybalster Britt Herbots volgt epicentrum van coronacrisis

Herbots was nog in volle competitie in Italië toen de crisis in de buurt van Milaan in volle hevigheid uitbrak. Ze zag dat het erg snel de verkeerde kant opging. “Toen de competitie is stopgezet hebben we nog een week getraind maar daarna is alles gestopt. We hebben weken in lockdown gezeten en dat werd elke week erger. Het was indrukwekkend om mee te maken en niet in positieve zin. Italianen zijn familiaal, komen met iedereen praten. Nu liep haast iedereen met een bocht om je heen. Je mocht er ook niet buitenkomen om te lopen of te fietsen en wandelen moest je alleen doen. Het is ook best frustrerend om als topsporter in je kot opgesloten te zitten. De eerste week rol je je matje nog met goesting maar al snel wordt dat eentonig. Ik was dus best opgelucht dat ik die trainingen kon stoppen.”