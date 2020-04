De Nationale Veiligheidsraad heeft de exitstrategie voor ons land bekendgemaakt. Enkele maatregelen worden in de nabije toekomst versoepeld en ook sommige scholen mogen weer gaan lesgeven. Welke vragen heb jij over de maatregelen? Stel ze in het invulveld hieronder en wij beantwoorden zoveel mogelijk vragen de komende uren en dagen.