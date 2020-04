Benzine, diesel en stookolie worden morgen fors goedkoper: vijf vragen over de ongeziene daling van de brandstofprijzen

Begin deze week is de prijs van Amerikaanse ruwe olie even negatief geweest. Afnemers van West Texas Intermediate-olie, kortweg WTI, kregen dus geld als ze olie kochten, tot 35 dollar per vat. Dit was nog nooit eerder gebeurd. Hoe kon dit nu gebeuren? Wel, dit was een acuut probleem van opslag, omdat er amper nog plaats is om geproduceerde olie op te slaan.

Olie wordt namelijk verhandeld via zogenoemde "futures" of termijncontracten, waarin een prijs wordt vastgelegd voor levering in mei of juni. Maar in coronatijden weet niemand hoe groot de vraag dan zal zijn en dus stokt de verkoop van olie omdat niemand er nog weg mee weet.