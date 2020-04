"Reizen Waes" (Eén), "Hanne danst" (Canvas) en "De blacklist" (Ketnet) maken kans op prestigieuze "Rocky Award"

In elke categorie van de "Rocky awards" zijn er 3 tot 5 genomineerden. "Reizen Waes", dat in de competitie zit onder de titel "Difficult destinations", maakt kans op de onderscheiding in de categorie "Lifestyle". "Hanne danst" wordt ingedeeld bij de programma's over "kunsten en muziek". En het Ketnetprogramma "De blacklist" kan winnen in de categorie "non-fictieprogramma's voor kinderen en jongeren". Presentator Tom Waes maakt dubbel kans op een Rocky, aangezien hij zowel het gezicht is van "Reizes Waes" als "De blacklist".