WHO waarschuwt: "We zijn nog lang niet af van het virus"

De WHO zei op de persconferentie dat we maar best niet te hoogmoedig worden. Mensen geraken gefrustreerd na weken van afzondering en isolatiemaatregelen.

Maar, zei directeur-generaal Dr. Tedros Ghebreyesus, in sommige gebieden staan we nog maar aan het begin van de epidemie. Hij noemde met name zorgwekkende evoluties in sommige streken in Afrika, maar ook in Midden- en Zuid-Amerika en zelfs in het Oosten van Europa. Positieve signalen komen dan weer uit West-Europa, waar de situatie zich stabiliseert of verbetert.