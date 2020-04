65 procent meer risicohoudend medisch afval bij Indaver

Sinds de start van de coronacrisis krijgt komt er zo'n 65 procent meer risicohoudend medisch afval binnen bij afvalverwerker Indaver in Antwerpen. Dat is het enige bedrijf in Vlaanderen dat zulk afval verwerkt. Het gaat om bijvoorbeeld katheters of glaasjes met bloedstalen.

Normaal gezien verwerkt Indaver dat afval meteen, maar dat lukt nu niet omdat het te veel is. Daarom geeft de overheid nu toelating om het afval tijdelijk op te slaan en Indaver krijgt er ook een extra loods voor.

Er gelden wel heel strenge hygiënemaatregelen, zegt gouverneur Cathy Berx: "Het oudste medisch afval wordt eerst verwerkt, de temperatuur wordt in de gaten gehouden en we worden perfect op de hoogte gehouden van welk medisch materiaal er precies wordt opgeslagen. Dat wordt dus allemaal heel nauwkeurig gecontroleerd. Er is trouwens ook nog plaats genoeg."