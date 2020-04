Aantal besmettingen in China mogelijk vier keer hoger dan officieel gemeld, aldus onderzoekers uit Hongkong

Het onderzoek richt zich op het aantal besmettingen tijdens de eerste golf van december vorig jaar tot 20 februari van dit jaar. In die periode werden er 55.000 besmettingen vastgesteld in China. Wel zijn de criteria voor die gevallen intussen zeven keer gewijzigd. Als de vijfde definitie van besmetting met terugwerkende kracht tot 20 februari zou gehanteerd worden, zou het aantal besmettingen in feite op 232.000 hebben gelegen, een pak meer dus, aldus de onderzoekers in Hongkong.

Dat zou dan verklaren waarom hardnekkige berichten blijven komen dat het aantal doden in China in de realiteit veel hoger ligt dan officieel toegegeven. Vorige week is het aantal officiële overlijdens in de stad Wuhan -waar het virus is uitgebroken- inderdaad met 50 procent opgetrokken, maar volgens critici is ook dat nog te weinig. In Wuhan alleen zouden er 8.500 crematie-urnen opgevraagd zijn terwijl er officieel 3.869 doden vielen.