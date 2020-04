Apart begin van ramadan: "Voedselpakketten in plaats van groot familiediner"

Samen eten met familie of vrienden mag niet, dus zal iedereen voor zichzelf met het eigen gezin moeten koken. Memmet Demir weet niet wat hij moet verwachten in zijn supermarkt en halalvleeszaak in Genk. “Normaal gezien zijn dit heel drukke dagen, maar nu is het afwachten. In het begin van de uitbraak was het hier heel druk, maar nu is iedereen zich bewust van de maatregelen en houden ze zich eraan. Of mijn omzet nu gaat dalen heb ik geen zicht op.”