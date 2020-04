Artiesten maken filmpjes voor hun fans: "Dat vult de leegte heel goed op"

Artiesten proberen in deze coronatijden in contact te blijven met hun publiek. Zo maakt komiek Steven Goegebeur filmpjes met een stukje comedy op maat. Hij blikt verjaardagswensen of andere felicitaties in op bestelling. En zanger Christoff heeft al bijna 300 filmpjes opgenomen. Wie iemand een hart onder de riem wil steken, kan hem contacteren. Christoff legt aan onze reporter uit waarom hij dat doet. "Als de mensen spontaan reageren: het is superleuk, het heeft ons veel plezier gedaan. Daarvoor doe ik het. Dat vult de leegte heel goed op."