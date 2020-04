Basisschool ‘t Laantje in Alken maakt alles klaar om opnieuw les te geven

In de klas van het eerste leerjaar van juffrouw Jolieke zitten normaal gezien 24 leerlingen om te leren lezen en schrijven. Met de nieuwe maatregelen mogen er maximaal 10 leerlingen in hetzelfde lokaal zitten. Jolieke Raison: “Da’s geen enkel probleem, want we gaan de klas opsplitsen. We denken eraan om de kinderen halftijds les te geven, waardoor een groep van 12 in de voormiddag komt en de andere 12 in de namiddag. Die 12 leerlingen worden dan nog eens verspreid over 2 klaslokalen.” Om aan elk van de 6 leerlingen die dan overblijven les te geven, wordt een coteacher ingeschakeld. Dat is een leerkracht die in de klassen bijspringt om te helpen bij oefeningen of als een leerling het wat moeilijk heeft. Nu wordt die coteacher een volwaardige leerkracht.