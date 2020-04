Regeling rond onbelast bijverdienen vernietigd door Grondwettelijk Hof 

Open VLD was de grote pleitbezorger van het onbelast bijverdienen. Het kabinet van federaal minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) is het arrest van het Grondwettelijk Hof "aan het onderzoeken". "Voor 2021 zal een oplossing moeten worden uitgewerkt door het parlement of een nieuwe regering", aldus De Block.

Tijdens het eerste jaar van de regeling verdienden ruim 15.000 mensen in totaal 30,5 miljoen euro onbelast bij, vooral via het verenigingswerk. In het verenigingsleven profiteert vooral de sportsector van het statuut. Voormalig Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) noemt het "heel slecht nieuws voor de vele sportclubs" en hoopt op een nieuwe regeling voor de sportsector. CD&V-Kamerleden Steven Matheï en Nahima Lanjri vragen ook een "dringende oplossing" voor het verenigingswerk.

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) laat weten dat de diensten via erkende deelplatformen (zoals Deliveroo) terugvallen op een regeling uit 2016. "Dat wil zeggen dat occasionele bijverdiensten in de deeleconomie via een erkend deelplatform vanaf 2021 onderworpen zullen zijn aan een belastingtarief van 10 procent. Op jaarbasis geldt een plafond van 5.390 euro aan het huidig indexcijfer. Het plafond zal in 2021 herberekend worden op basis van de dan geldende indexcijfers", aldus het kabinet van De Croo.