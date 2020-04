Boswachters waakzaam voor brandgevaar Limburgse natuurgebieden: "Alle mijnterrils en brandtorens afwisselend bemand"

De torens en mijnterrils worden dezer dagen telkens vanaf de middag bemand. “Er moet voldoende zichtbaarheid zijn om de horizon te kunnen afspeuren”, verklaart Winters. “Overdag ontstaan ook de meeste branden. Daarnaast zijn boswachters wel permanent op het terrein, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.”

Bij Agentschap Natuur en Bos blijven ze zich wel grote zorgen maken. “Code rood, dat wil wel iets zeggen”, zegt Gui Winters. “Het valt ook niet ieder jaar voor, en zeker niet in het voorjaar. Het is heel lang droog gebleven. Het vegetatieseizoen is nu net op gang aan het komen. Daardoor is er nog heel veel droog en dor materiaal aanwezig in de natuur. En dat is een perfecte brandstof.” Toch is niet elke rookpluim meteen een teken van brand. "Soms is het een boer die aan het ploegen is in het mulle zand. Dan waait er zoveel stof op, dat het onderscheid met een brand niet meteen zichtbaar is", zegt brandwachter Marnix.

Dat de natuurgebieden hier brandbaar zijn, is ondertussen ook al aangetoond. “We hebben her en der al kleine brandjes gehad. Dat gebeurde aan bosranden, waar de wind iets minder vrij spel heeft. Gelukkig had de brandweer die op tijd onder controle. Tot code rood geweken is raden we wandelaars aan om in de rand van het natuurgebied te blijven. Mocht er dan brand uitbreken, kan je er snel uit weg. Want als het brandt, weet Gui Winters nog, " lijken alle wegen op mekaar."