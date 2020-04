Uitbater Leuvense brasserie wordt verpleger in coronatijden

Op 13 maart sloot Fabian Deckers zijn brasserie. "Toen werd gezegd dat een goeie ondernemer snel kon schakelen door bijvoorbeeld take away te organiseren. Maar waarom niet terug gaan werken in de zorg, dacht ik bij mezelf?" Ondertussen werkt Fabian een maand in het psychiatrisch ziekenhuis in Bierbeek. Hij heeft 24 jaar lang niet in de zorgsector gewerkt, maar hij heeft wel een diploma van algemeen en psychiatrisch verpleegkundige. "De technische kant van de verpleegkundige handelingen op spoed of intensieve schrikten mij wel af. Vandaar dat ik gaan solliciteren ben bij de psychiatrische instelling De Broeders Van Liefde in Bierbeek, St-Kamillus."