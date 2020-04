Bruggelingen gezocht die stadsgenoten enthousiast willen maken met boekentips en leuke leesplekjes

De bedoeling is dat de stadslezers vooral tips geven via Brugge Leest. Dat is een website die Bruggelingen moet verenigen die graag lezen. Andere Vlaamse steden zoals Antwerpen, Gent en Leuven, lanceerden eerder al zo'n site. "Het is er een groot succes", vertelt Jana Vastiau van de bibliotheek in Brugge: "Niet alleen worden de leessites van die steden goed bezocht, blijkbaar merken ze ook dat de boeken die getipt worden plots veel meer succes hebben in de winkel en de bibliotheek. In Leuven hebben ze ondertussen ook al evenementen georganiseerd, zogenaamde slow reading-sessies. Dan komen mensen samen om gezellig in groep te lezen."