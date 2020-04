Duizenden kilo's cocaïne onderschept in haven van Antwerpen

In de haven van Antwerpen hebben speurders gisteren een enorme berg cocaïne aangetroffen in een loods. Die observeerden ze in het kader van een lopend onderzoek. Het zou in totaal gaan om ongeveer vier ton aan drugs. Ter verduidelijking: die hoeveelheid is goed voor een straatwaarde van zo'n 200 miljoen euro.

De politie pakte tijdens de actie ook veertien verdachten op, onder wie enkele Surinamers uit Nederland. Zij werden onder meer gearresteerd tijdens verschillende huiszoekingen. De speurders vonden daarnaast meerdere oorlogswapens, waaronder drie Kalasjnikovs.