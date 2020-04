Alertheid nodig voor kinderen en jongeren die van onderwijsradar verdwijnen

In de huidige omstandigheden zou er meer zorg moeten gaan naar de slaagkansen van leerlingen en de continuïteit van hun leerprocessen, zowel in het secundair als in het basisonderwijs. In de coronacrisis vragen we om zekerheid te geven aan leerlingen onder tuchtmaatregelen en aan hun scholen. Zowel voor de leerlingen die nog in een tucht- of beroepsprocedure zitten als voor leerlingen die vóór de coronacrisis definitief uitgesloten werden, maar geen andere school vonden, vragen we om de maatregel per overheidsbeslissing pas te laten ingaan op 31 augustus 2020.

Nu het voor leerlingen extra moeilijk is om een nieuwe school te vinden of digitaal aan te sluiten, verdienen ze dit uitstel. Zo behouden ze het recht om de lessen te blijven volgen en tellen taken en toetsen mee voor hun beoordeling. Dat biedt perspectief.