Voorbarige exitstrategie onder druk van economische elite gaat ten koste van onze welvaart

Ten tweede is er de belangrijke vraag in welke mate het sociaal leven opnieuw op gang kan komen. Volgens het uitgelekte werkdocument van de exit-werkgroep GEES zou het aantal contacten in elk geval sterk beperkt blijven, terwijl veel werknemers op de werkvloer met veel meer personen in contact komen. Maar waarom zouden mensen zich in hun sociaal leven nog aan de physical distancing houden als dat in een werkcontext zeer moeilijk is? Dreigen we zo niet het draagvlak in een keer weg te slaan?

Een leraar die met 10 (of meer) kinderen in een relatief klein klaslokaal zit, een bediende die een landschapsbureau deelt met 15 collega’s, een arbeider die met meer dan 1000 medearbeiders een fabriek bemant, een winkelbediende die mensen schoenen helpt passen, kan je die nog motiveren om afstand te bewaren in hun privéleven?