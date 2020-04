Hoe de ramadan beleven in coronatijd: deze 5 richtlijnen kunnen zeker helpen

Er gaan heel wat berichten rond in de moslimwereld en op sociale media die waarschuwen dat je kwetsbaarder wordt voor het coronavirus wanneer je vast. Door niet te drinken bijvoorbeeld zouden je slijmvliezen uitdrogen en een besmetting vergemakkelijken. "We hebben met de wetenschappers samengezeten", zegt Benhaddou. "Die bevestigen ons dat er geen extra risico is op besmetting met het coronavirus door te vasten. Mensen die ziek zijn door het coronavirus en mensen die in de frontlinie staan in de strijd tegen het coronavirus en het zwaar hebben, zijn vrijgesteld van het vasten. Dat wordt dan gezien als een noodsituatie en dan is er altijd een vrijstelling mogelijk."

Lees verder onder de video.