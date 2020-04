Directeur over eindevaluatie 6de jaars: “Het kernwoord zal mildheid zijn”

In het secundair onderwijs mogen de laatstejaars in het ASO volgens het advies 1 dag per week naar school, in het TSO en KSO 2 dagen per week. Dat geldt ook voor het 6de en 7de jaar van het BSO. Voor directeur Franceska Verhenne van het OLV Vlaanderen in Kortrijk is het nieuws dubbel. “Voor onze school zouden er dan 126 leerlingen mogen terugkeren. Aan de ene kant is dat goed nieuws, omdat dat enig perspectief biedt aan zowel de leerlingen, leerkrachten als ouders. Het is echt een lichtpuntje. Anderzijds merken we dat er veel emoties bij komen kijken. Iedereen vraagt zich af of het veilig genoeg zal zijn en we geen risico lopen."

Directeur Verhenne heeft 3 weken om alles te organiseren. “Het bezorgde me al enkele slapeloze nachten. We worden wel ondersteund door de overheid die de onderwijsinspectie heeft ingeschakeld en de begeleidingsdiensten. Maar we moeten het uiteindelijk zelf realiseren op de werkvloer. Gelukkig maken we deel uit van scholengroep RHIZO, zij ondersteunen ons ook enorm in dit proces.” Wat niet te onderschatten is volgens Verhenne is de kost van de veiligheidsmaatregelen: “Handgel, mondmaskers, plexiglas, extra poetsdiensten, … het is heel wat.”

Voor de 6de jaars betekent dit normaal gezien het einde van hun schoolcarrière. Maar hoe ze de eindevaluatie gaan aanpakken is nog een grote zorg voor Verhenne. “We hebben daar nog geen antwoord op. Een week examens of geen examens en dan een permante evaluatie? Voor sommige leerlingen kunnen examens belangrijk zijn, omdat ze dan eventueel punten kunnen ophalen. Voor andere leerlingen is dat minder nodig. Het kernwoord hierbij zal zijn: mildheid.”