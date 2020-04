Dode bij uitslaande brand aan tankstation in Oud-Turnhout

Rond half één vannacht was er een zware woningbrand aan de Steenweg op Mol in Oud-Turnhout. Het huis is volledig vernield en ligt bij een tankstation. Dat bleef gevrijwaard. De brand is onder controle.

De hulpdiensten gaan ervan uit dat de bewoner is omgekomen in de brand. Dat zegt de burgemeester van Oud-Turnhout Bob Coppens. Het gaat om de uitbater van het tankstation. Zijn auto staat nog in de garage van het huis.