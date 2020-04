Naar lockdown op maat voor hoop mensen die wachten op broodnodige therapie

Toen de Veiligheidsraad half maart besliste om het sociale en economische leven in ons land grotendeels stil te leggen, was de achterliggende gedachte logisch. We wilden de corona-uitbraak in dit land het hoofd bieden zonder in ‘Italiaanse toestanden’ te vervallen. De aanpak loonde: er zijn in onze ziekenhuizen nog steeds voldoende beschikbare bedden op IZ voor behandeling van de zwaarste coronapatiënten. We zijn niet ‘Italië 2’ geworden en hebben de crisis enigszins onder controle, ook al blijven cijfers over overlijdens en besmettingen ons met de regelmaat van de klok bereiken. Corona is still top of the bill.