Eentonige maar cruciale job in Limburg: brandwachter

De brandwachters zijn op post zodra het risico op brand groot is. Nu code rood van kracht is kijken ze de hele dag naar de horizon, op zoek naar rookpluimen. Brandwachter Marnix Ramaekers (niet de man op de foto) legt uit hoe dat werkt: “We kijken met 3 brandwachters op verschillende locaties naar de einder, zodra we rook zien bellen we met elkaar. Op basis van onze positie en inschatting kunnen we dan een denkbeeldige lijn trekken op de kaart. Op het snijpunt van onze 3 waarnemingen bevindt de brandhaard zich ongeveer. Die coördinaten geven we door aan de brandweer en die kan ter plaatse gaan controleren.”