Festivaltickets voor Werchter, TW Classic en Werchter Boutique worden omgezet in tegoedbon

Wie een ticket heeft voor één van de festivals op Werchter deze zomer zal voor het volledige bedrag een tegoedbon krijgen. Dat is organisator Live Nation overeengekomen met Ticketmaster, dat de verkoop van de tickets regelt. Het krediet kan gebruikt worden voor alle festivals in Werchter in 2021 en 2022. Test Aankoop vindt het een goede regeling.