Gezin uit Wespelaar maakt camping in eigen tuin als antwoord op de lockdown

Jill (14) en Alien (8), de twee dochters, maakten een groot spandoek met de tekst 'Camping In a kot'. "We vinden het heel tof op de camping", zegt Jill, " we maken er ons huiswerk en we hebben al een paar keer in het busje geslapen." Luc en zijn vrouw Marleen gaan elk afwisselend een paar dagen werken. Op die manier is er altijd iemand bij de kinderen.