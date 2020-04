Grootste gat ooit in de ozonlaag aan de Noordpool

De chloor op grote hoogte in de atmosfeer is voornamelijk afkomstig van menselijke activiteit. Dit zijn CFK's (Chloor-Fluor-Koolstofverbindingen). De industriële productie daarvan is enkele tientallen jaren geleden stopgezet om de ozonlaag te beschermen. Dat heeft ook geholpen. Ze werden onder andere gebruikt als drijfgassen in spuitbussen en in airco’s, diepvriezers en koelkasten.

“Maar de levensduur van de CFK’s is zeer lang en we verwachten dat het fenomeen van de ozongaten -althans op de Zuidpool - tot ongeveer 2060 zal aanhouden," zegt Lefever. Meer uitleg over het gat vind je op de website van het BIRA.