Gynaecoloog, hoogzwanger én klaar voor de ramadan

38 weken zwanger is Mine Duran intussen. Morgen is haar laatste werkdag, toevallig ook de start van de ramadan. “Het begint wat zwaarder te worden nu ik hoogzwanger ben en nog druk werk als gynaecologe in het AZ Jan Portaels in Vilvoorde en op mijn privépraktijk in Zaventem. Sinds de quarantainemaatregelen is het nog moeilijker, omdat ik helemaal geen ondersteuning heb van mijn ouders en schoonouders. Fysiek heb ik het nu dus veel zwaarder, maar gelukkig staat mijn lieve man paraat om mij enorm te helpen. Hij is leerkracht en zit thuis. Zo kan hij alvast zorgen voor onze twee jongens van vier en anderhalf. En morgen start dan ook nog de ramadan. Dat zal een uitzonderlijke vastenmaand worden. Eentje zoals we nooit hebben meegemaakt.”