Halal-winkels hebben het minder druk dan gewoonlijk voor start ramadan

"Dit jaar zullen we een heel andere ramadan meemaken", zegt Ferit Kirtan, uitbater van Versmarkt Devos in Hoboken. " Door de coronamaatregelen zullen familie- en vriendenbezoeken niet meer kunnen". Het is ook iets minder druk dan gewoonlijk in de winkel. "Veel mensen hebben in het begin van de pandemie al veel gekocht en gestockeerd."

Ook bij de halal-slagerijen merken ze dat deze periode anders is. "De maand ramadan is standaard een drukke periode", zegt Jassin Bouzian. "Gezinnen eten vaak samen, mensen kopen dan veel vlees voor de iftars." Maar dat verloopt wel anders nu, mensen doen hun aankopen vaker online. "Mensen hebben meer schrik om naar buiten te komen. Ze sturen hun bestelling een dag tevoren door, en ik bereid het in de ochtend voor zodat ze enkel moeten afhalen zonder te wachten." De voorbereidingen kunnen dus doorgaan, maar door de corona-crisis is er wel een beperkter aanbod.