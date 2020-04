Heropening is "slecht nieuws'" voor dierenhotels

Dierenasielen mogen de deuren weer openen. Dat staat op de website van het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. Wie een dier wil achterlaten of adopteren, moet wel een afspraak maken met het asiel. Iedereen moet ook voldoende afstand houden.



Ook dierenhotels mogen weer open. Maar vreemd genoeg blijkt dat slecht nieuws te zijn. Dat horen we van verschillende uitbaters van dierenhotels, zoals Bettina Peel van Hondenpension De Snuffel in Snaaskerke bij Gistel. "Alle reservaties voor april, mei en juni zijn geannuleerd. Dus als we opnieuw open mogen, klinkt dat goed, maar is dat niet zo. De premies vallen weg en er zijn geen inkomsten."