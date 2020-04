Holebi's en transgenders in Limburg: "Door lockdown worden we minder geconfronteerd met pesterijen"

Het is opvallend dat het aantal vragen om 1 op 1 gesprekken met medewerkers van het Limburgse Regenbooghuis is gedaald. Want de mogelijkheden om de medewerkers te bereiken, zijn de laatste weken net toegenomen. Dat kan nog altijd via telefoon, mail, messenger en whatsapp. Sinds de coronalockdown zijn er ook babbelmomenten via Facebook en die hebben wel succes. "Mensen willen elkaar toch blijven ontmoeten op één of andere manier om hun bezorgdheden met elkaar te kunnen delen", zegt Manon van Engelen van het Regenbooghuis. "Normaal gezien kunnen ze elkaar treffen in ons café maar dat is nu dicht. De babbelsessies zijn blijkbaar een goed alternatief."