Huiswerkbegeleiding op afstand zorgt voor heel wat nieuwe mogelijkheden

Er is nog een tweede voordeel. Nu kan er beter gekeken worden naar de noden van het kind. “Als een kind extra hulp nodig heeft bij Frans of wiskunde, dan kunnen we nu kijken welke vrijwilliger daar goed in is”, voegt Wim Peeters toe. “Afstand is nu geen enkel probleem meer en we zullen zeker voor een stuk op deze manier in de toekomst blijven verder werken.”