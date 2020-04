Inspecties door RIZIV-controledienst botsen op felle kritiek van artsen en ziekenhuizen

"Wij zijn vooral bezorgd over de intimiderende ondertoon waarmee de controledienst van het RIZIV te werk gaat", zegt Bart Dehaes van BVAS, de Belgische vereniging van artsensyndicaten. "Zij gaan er eigenlijk van uit dat artsen en ziekenhuizen zomaar fraude plegen en op eigen initiatief niet-essentiële ingrepen zouden uitvoeren."

Het is duidelijk dat de inspecties van het RIZIV op een wel zeer koude steen vallen. Artsen en ziekenhuizen zouden door de inspectiedienst aangemaand worden om onmiddellijk alle informatie door te geven van de ingrepen die ze de voorbije maand hebben uitgevoerd. "En dat vormt een enorm grote administratieve belasting", stelt Dehaes. Een belasting die in deze coronacrisis niet welkom is.

"Bovendien is niet duidelijk bepaald wat nu een niet-essentiële en een essentiële ingreep is", vult Dehaes nog aan. De vaststelling dat mensen uit angst voor een mogelijke besmetting met het coronavirus minder snel naar de dokter of naar de spoedafdeling gaan, bleek eerder al. "Op die manier kunnen niet-essentiële ingrepen toch essentieel worden", besluit Dehaes.