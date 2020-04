Journalist Ivan De Vadder scherp over lek en spanningen: "Politici zijn -zelfs in deze tijden- bezig met eigen toekomst"

"We hebben allemaal - en "we" is iedereen - een soort van ideaalbeeld van politici. We verwachten in ons hoofd veel van hen: eendracht, duidelijkheid, daadkracht. We toetsen dat af aan de realiteit. Dat is ook de reden waarom we soms jaloers zijn als we zitten te kijken naar wat Frans president Macron of Nederlands premier Rutte doet. Voor sommigen inspirerende voorbeelden", legt De Vadder uit.



"Wat wij zien in ons land klopt niet met dat utopische beeld uit ons hoofd. We zijn extra streng in tijden van crisis voor politici. Waarom? Omdat politici in tijden van crisis ook iets van ons verwachten. De spanningen tussen die beelden en de realiteit maakt dat we nu verontwaardigd reageren op dat lek."