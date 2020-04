Kerk van Jette heringericht voor toekomstige misvieringen

Pastoor Dirk Vannetelbosch hoopt dat de kerken snel weer opengaan. Maar als dat niet kan, wil hij misvieringen online kunnen organiseren. En daarvoor zamelt hij geld in: "Een professionele installatie om vieringen live te streamen kost toch 8000 à 10.000 euro. We hebben nu 3500 euro ingezameld. Er zullen zeker mensen zijn die vinden dat we dat beter aan Afrika geven of aan minderbedeelden. Maar we moeten denken aan de toekomst van de kerk. We moeten er rekening mee houden dat er misschien nog dergelijke crisissen komen. En het is belangrijk dat mensen die zich verbonden voelen met de kerk, vooral de ouderen, ook virtueel aanwezig kunnen zijn."