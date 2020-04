Klimaatactivisten houden hologrammenbetoging in Brussel

Aan de vooravond van de wereldwijde online klimaatstaking op vrijdag hebben Youth For Climate en Greenpeace een actie op poten gezet voor het gebouw van de Europese Raad en voor het gebouw van het Federaal Parlement in Brussel. Op geprojecteerde beelden waren eerdere klimaatstakingen te zien en hologrammen van Lena Baguet, vertegenwoordiger van Youth for Climate, en Greenpeace-woordvoerder Juliette Boulet.



Met dit virtuele alternatief van de klassieke betoging konden de coronamaatregelen gerespecteerd worden. "We blijven thuis, maar we gaan niet zwijgen", zegt Toon Lambrecht, woordvoerder van Youth For Climate. "Nu kunnen we niet de straat op, maar aan de vooravond van de wereldwijde staking willen we onze stem laten horen. We eisen dat politici naar wetenschappers luisteren, of het nu gaat om COVID-19 of het klimaat."

"We kunnen en willen onze activiteiten niet hervatten alsof er niets is gebeurd. We moeten nu investeren in gezondheidszorg en sociale rechtvaardigheid, in klimaatbeleid en natuur, niet in vervuilende bedrijven. De mens en de planeet zijn belangrijker dan winst", aldus Greenpeace-woordvoerder Juliette Boulet.

De politie was aanwezig aan het Federaal Parlement, maar liet de actie doorgaan. Voor de wereldwijde klimaatstaking vrijdag organiseert Youth For Climate een online betoging via Zoom en een webinar met klimaatwetenschappers Jean-Pascal van Ypersele en Sara Vicca.