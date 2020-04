KV Oostende mag weer hopen op voetbal in hoogste klasse

De voorbije tien dagen is er intens onderhandeld over de toekomst van KV Oostende. Dat gebeurde onder bemiddeling van burgemeester Bart Tommelein en sportschepen Björn Anseeuw (N-VA). Ze brachten de twee partijen samen: de Amerikaanse kandidaat-overnemer Pacific Media Group (PMG) en de vennootschap Alychlo van Marc Coucke, de vroegere eigenaar en voorzitter van KVO.

PMG en Alychlo hebben een akkoord bereikt over de financiële problemen van KV Oostende. De kustploeg heeft nog ruim zes miljoen euro schulden aan Coucke. En er is ook nog de huur die KVO aan Alychlo moet betalen voor het stadion. Dat werd door Marc Coucke voor een groot deel vernieuwd. Na het vertrek van Coucke naar Anderlecht werd bepaald dat KVO het stadion huurt van Alychlo. Maar KVO kan de huur niet meer betalen. Daarover is er een akkoord: PMG wil een extra financiële inspanning doen en Alychlo neemt genoegen met een lager huurgeld.

Burgemeester Bart Tommelein bedankt onderhandelaars Alychlo en PMG voor hun constructieve houding. "Het was ons doel KVO in eerste klasse te houden en ook het voortbestaan van de jeugdwerking te verzekeren."

Het is nu afwachten of het akkoord de licentiecommissie van de voetbalbond kan overtuigen. Enkele weken geleden besliste die om KVO geen licentie te geven omdat de financiële problemen te groot waren. De kustploeg ging intussen in beroep tegen die beslissing. Begin volgende maand valt de uitspraak in beroep. Dan zal duidelijk zijn of er ook volgend seizoen nog eersteklassevoetbal zal te zien zijn aan de kust.