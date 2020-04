Ligt de IJzerstraat nu in Overijse of in Tervuren? Volgens gemeenteborden in beide

Wonen de inwoners van de IJzerstraat in de Druivenstreek nu in Tervuren of Overijse? Volgens de borden in de straat in beide. "Als je de IJzerstraat inrijdt via de Deromstraat of de Overijsesteenweg dan liggen de huizen aan je linkerkant in Tervuren en aan de rechterkant in Overijse", zegt burgemeester van Tervuren, Jan Spooren. "Al zijn er ook een paar uitzonderingen, zo liggen er aan de linkerkant ook een paar huizen van Overijse, want we hebben het hier over straat met heel veel bochten."