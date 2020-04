Liveblog: Minder dan 1.000 coronapatiënten op intensieve zorg, 230 nieuwe overlijdens

De Duitse bondskanselier Angela Merkel waarschuwt andere landen om de maatregelen tegen het coronavirus niet te snel te versoepelen of op te heffen. Zonder landen bij naam te noemen, zei ze in een toespraak voor het Duitse parlement dat sommige regeringen "heel bruusk, om niet te zeggen te bruusk" naar een volgende fase in het proces gaan. Dezelfde boodschap had ze ook voor de Duitse deelstaten, die ze opriep om niet te snel versoepelingen door te voeren. "We leven niet in de finale fase van de pandemie, dit is nog maar het begin ervan. We zullen nog een lange tijd met het virus moeten samenleven."

In een reactie op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over het intrekken van Amerikaanse financiële steun aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), drukte Merkel dan weer haar volle steun uit voor de WHO. Ze loofde het werk van de organisatie en benadrukte dat voor Duitsland “de WHO een onmisbare partner” is.