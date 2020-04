Luchtmacht waarschuwde voor "sonic boom", wanneer F-16 door geluidsmuur vliegt, maar vanwaar komt die luide knal? 

"We proberen altijd zo transparant mogelijk te zijn en gaan mee met de moderne communicatiemiddelen. We dachten dat het een goed idee is om dit soort specifieke evenementen aan te kondigen. Het is niet zo dat we dit nooit doen, maar we weten dat mensen, zeker na de aanslagen van 9/11 of in 2016 in ons land, door een luide knal opgeschrikt kunnen worden. Vandaar dat we het een goed idee vonden om het te duiden voor de mensen", legt kolonel Jeroen Poesen van de luchtmachtbasis Kleine Brogel uit.



Het is nog niet duidelijk of er effectief een supersonische knal heeft geklonken tijdens de testvlucht. "Ik heb vandaag nog geen bevestiging gehad van een supersonische schok. Het is ook heel moeilijk om te voorspellen waar die “sonic boom”, die knal, juist hoorbaar zal zijn", aldus kolonel Poesen.