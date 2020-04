Matthias Schoenaerts: "De gretigheid waarmee de aarde geplunderd wordt, wordt nu stopgezet"

In het centrum van Antwerpen is een monumentale muurschildering opgedoken. De kunstenaar is steracteur Matthias Schoenaerts. Hij maakte het werk samen met graffiti-artiest Steve Locatelli. Schoenaerts schildert al sinds zijn jeugd op muren. En zijn nieuwste werk is geïnspireerd door de werkelijkheid van vandaag. Hij ziet de coronacrisis als een signaal. Meer daarover hierboven in het verslag van "Het Journaal".