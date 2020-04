Minder doodgereden dieren door coronacrisis?

Natuurpunt kreeg van half maart tot half april maar 142 meldingen, terwijl dat er normaal in dezelfde periode meer dan dubbel zo veel zijn (348). Natuurpunt wil nu nagaan of er echt ook minder slachtoffers zijn of dat er alleen maar minder meldingen zijn, omdat iedereen zo veel mogelijk binnen moeten blijven.

Het valt ook op dat de meldingen meer van andere plaatsen komen, zegt Annelies Jacobs van Natuurpunt. "We merken inderdaad dat in de routes die mensen lopen om waarnemingen door te geven, dat er een verschuiving is van meer mensen die te voet of met de fiets gaan in plaats van met de auto. En dat willen we nu verder onderzoeken via die routes, om te kijken waar is er allemaal gezocht naar verkeersslachtoffers, en zijn er nu effectief minder slachtoffers gevallen nu er minder verkeer op de baan is."

De meldingen bekijken of er zelf één doen kan op de website dierenonderdewielen.be.