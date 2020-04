Wie mag straks weer werken en waar mogen we naartoe? Deze complexe knopen moet de Nationale Veiligheidsraad doorhakken

"Enkele partijen zijn nu al bezig zijn met de toekomst. Hun toekomst, de politieke toekomst, en die bestaat erin om te onderhandelen over een volwaardige regering", zei De Vadder daarover. "Dat kan zo zijn, maar op dit moment zit een groot deel van de bevolking wel nog in een andere tijdsgeest. Tot begin mei moeten we in ons kot blijven en zijn we met andere zaken bezig, snakken we naar het (her)openen van de economie en onze samenleving. We zijn niet bezig met het vormen van een regering. Je kunt dus wel zeggen dat de politiek zelfs in deze tijden in de eerste plaats met zichzelf bezig is."

