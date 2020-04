Natuur en Bos waarschuwt bezoekers Wolfsputten Dilbeek: "Geniet, maar hou je aan de regels"

Het was druk afgelopen weekend in het negentig hectare grote natuurgebied De Wolfsputten in Dilbeek. Heel wat mensen kwamen er uitwaaien tussen de unieke voorjaarsbloeiers als de wilde narcis en de boshyacinten. "Alleen hebben we helaas moeten vaststellen dat sommige bezoekers zich helemaal niet aan de regels houden", vertelt boswachter Tom Brichau. "Mensen liepen overal kriskras doorheen, ook in de zones waar niet mag gewandeld worden. Fietsers slalomden tussen de wandelaars door, waar fietsen verboden is. Ook honden worden uitgelaten zonder leiband, helaas niet in de losloopzones. En onze boswachters stelden zelfs honden vast in de poelen die speciaal gegraven zijn om de populatie van amfibieën te beschermen en te herstellen."