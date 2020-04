Niet alle oudere leerkrachten akkoord met advies om niet te meer te werken

"Hier en daar wordt ook gezegd dat kinderen minder besmettelijk zouden zijn. Ik heb het gevoel dat er veel wordt verteld, maar weinig geweten is", gaat de lerares verder. "Dus ik neem mijn voorzorgen. Ik heb al mondmaskers besteld. Het zal heel raar zijn, maar ik zou die laatste maanden niet willen missen."

Sowieso was de beslissing om met pensioen te gaan een hele moeilijke voor Rita. "Eigenlijk kon ik in september al met pensioen, maar ik heb er nog een jaartje bijgedaan. Pas nu tijdens de crisis heb ik mijn pensioen aangevraagd. Enerzijds is het mogelijk dat de scholen nog niet opengaan in september, anderzijds zijn er jonge leerkrachten die staan te trappelen om mijn plaats in te nemen. Ik was ook zo 42 jaar geleden. Maar mijn tijd is gekomen, het is met pijn in het hart. In de klas staan is mijn leven geweest, met de kinderen samenwerken, die interactie. Het zal heel hard missen worden. "